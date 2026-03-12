Рейтинг@Mail.ru
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 12.03.2026
12:59 12.03.2026
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток
ближний восток, киев, россия, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Кремль не дает оценок по теме отправки Киевом экспертов по беспилотным системам в страны Ближнего Востока, это вопрос их двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае это скорее вопрос двусторонних отношений киевского режима и тех стран, которые запросили такой вид помощи. Мы в данном случае не даем никаких оценок", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Кремле назвали предпочтительные методы урегулирования ситуации в Иране
