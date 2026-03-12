https://ria.ru/20260312/kreml-2080201194.html
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 12.03.2026
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток
Кремль не дает оценок по теме отправки Киевом экспертов по беспилотным системам в страны Ближнего Востока, это вопрос их двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:59:00+03:00
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080200909.html
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
Кремль прокомментировал отправку Киевом экспертов по БПЛА на Ближний Восток
