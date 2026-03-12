В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году она была на уровне 155 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Средняя сумма просроченного долга варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Однако, если мы рассматриваем наиболее массовый - беззалоговое кредитование, где традиционно лидируют кредиты наличными и кредитные карты, то здесь сумма долга в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей. Например, в прошлом году средняя сумма долга была на уровне 155 тысяч рублей", - рассказали там.

Отмечается, что эта сумма могла быть ниже, если бы клиенты начинали действовать сразу, как поняли, что не смогут придерживаться установленного кредитором графика платежей.

"Если ранее с банком или микрофинансовой организацией (МФО) ещё на стадии первого пропуска платежа было договориться достаточно сложно, то сейчас, по нашим наблюдением, каждый второй готов к диалогу и поиску решений на стадии уже первого обращения", - добавили в пресс-службе.