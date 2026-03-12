Рейтинг@Mail.ru
12.03.2026
03:04 12.03.2026
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России - РИА Новости, 12.03.2026
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России
Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году... РИА Новости, 12.03.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), россия, общество
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Россия, Общество
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России

РИА Новости: средняя просрочка по потребкредитам составила 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году она была на уровне 155 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Средняя сумма просроченного долга варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Однако, если мы рассматриваем наиболее массовый - беззалоговое кредитование, где традиционно лидируют кредиты наличными и кредитные карты, то здесь сумма долга в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей. Например, в прошлом году средняя сумма долга была на уровне 155 тысяч рублей", - рассказали там.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россияне в феврале оформили 1,04 миллиона самозапретов на кредиты
2 марта, 11:09
Отмечается, что эта сумма могла быть ниже, если бы клиенты начинали действовать сразу, как поняли, что не смогут придерживаться установленного кредитором графика платежей.
"Если ранее с банком или микрофинансовой организацией (МФО) ещё на стадии первого пропуска платежа было договориться достаточно сложно, то сейчас, по нашим наблюдением, каждый второй готов к диалогу и поиску решений на стадии уже первого обращения", - добавили в пресс-службе.
Если говорить о работе профессиональных коллекторских организаций (ПКО) с просроченной задолженностью, то для клиента это значит в первую очередь не начисление пеней и штрафов, а "заморозка" долга. "Сумма долга "замораживается" и далее важно выйти на переговоры, в ходе которых ПКО может предложить дисконт, уменьшив сумму на 20-50%", - заключили там.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
9 февраля, 03:35
 
