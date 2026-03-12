https://ria.ru/20260312/kredity-2080100480.html
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России - РИА Новости, 12.03.2026
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России
Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:04:00+03:00
2026-03-12T03:04:00+03:00
2026-03-12T03:04:00+03:00
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_207c6119e3926b96f46068db74e74449.jpg
https://ria.ru/20260302/rossijane-2077820294.html
https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/93/1559429320_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2109e717327005bf6b650441510e6945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), россия, общество
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Россия, Общество
В НАПКА раскрыли среднюю сумму просрочки по потребкредитам в России
РИА Новости: средняя просрочка по потребкредитам составила 200 тысяч рублей
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средняя сумма просроченного долга в сегменте беззалогового кредитования в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей, в прошлом году она была на уровне 155 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Средняя сумма просроченного долга варьируется в зависимости от сегмента кредитования. Однако, если мы рассматриваем наиболее массовый - беззалоговое кредитование, где традиционно лидируют кредиты наличными и кредитные карты, то здесь сумма долга в течение последних 5 лет варьировалась в пределах 150-200 тысяч рублей. Например, в прошлом году средняя сумма долга была на уровне 155 тысяч рублей", - рассказали там.
Отмечается, что эта сумма могла быть ниже, если бы клиенты начинали действовать сразу, как поняли, что не смогут придерживаться установленного кредитором графика платежей.
"Если ранее с банком или микрофинансовой организацией (МФО) ещё на стадии первого пропуска платежа было договориться достаточно сложно, то сейчас, по нашим наблюдением, каждый второй готов к диалогу и поиску решений на стадии уже первого обращения", - добавили в пресс-службе.
Если говорить о работе профессиональных коллекторских организаций (ПКО) с просроченной задолженностью, то для клиента это значит в первую очередь не начисление пеней и штрафов, а "заморозка" долга. "Сумма долга "замораживается" и далее важно выйти на переговоры, в ходе которых ПКО может предложить дисконт, уменьшив сумму на 20-50%", - заключили там.