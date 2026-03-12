https://ria.ru/20260312/kredit-2080248635.html
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю - РИА Новости, 12.03.2026
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:34:00+03:00
2026-03-12T15:34:00+03:00
2026-03-12T16:07:00+03:00
в мире
киев
венгрия
украина
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080126400.html
киев
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, венгрия, украина, еврокомиссия
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Еврокомиссия
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
ЕК допустила, что кредит Киеву на 90 млрд евро не будет согласован к апрелю