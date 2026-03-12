Рейтинг@Mail.ru
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
15:34 12.03.2026 (обновлено: 16:07 12.03.2026)
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю
в мире
киев
венгрия
украина
еврокомиссия
в мире, киев, венгрия, украина, еврокомиссия
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Еврокомиссия
ЕК допустила, что кредит Киеву не будет согласован к апрелю

ЕК допустила, что кредит Киеву на 90 млрд евро не будет согласован к апрелю

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Еврокомиссия не исключает, что кредит Киеву на 90 миллиардов евро не будет согласован даже к апрелю, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Согласованный ранее кредит Киеву на 90 миллиардов евро под гарантии общеевропейского бюджета в настоящее время блокирует Венгрия.
"Украине кредит необходим к апрелю, и поэтому это сейчас срочно, нам важно получить этот кредит. Но у нас нет никакой новой информации о возможных гибких вариантах (получить кредит не к апрелю, а к маю - ред.). Это не исключено", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в ЕК с тем, что Украина может продержаться без европейского кредита до мая.
