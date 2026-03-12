Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье крановщик украл аппаратуру на пять миллионов рублей - РИА Новости, 12.03.2026
18:31 12.03.2026 (обновлено: 19:27 12.03.2026)
В Подмосковье крановщик украл аппаратуру на пять миллионов рублей
В Подмосковье крановщик украл аппаратуру на пять миллионов рублей
происшествия, россия, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области)
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полицейские задержали крановщика-мигранта, укравшего со стройплощадки аппаратуру на 5 миллионов рублей в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.
Московской области сотрудники подразделения уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, подозреваемого в совершении кражи в особо крупном размере", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Вчера, 14:31
По данным ведомства, установлено, что ночью иностранец и его сообщник, личность которого выясняется, перелезли через ограждение стройплощадки на улице Панфилова в Химках, где проникли в кабины двух башенных кранов, демонтировали там семь блоков управления общей стоимостью 5 миллионов рублей и, прихватив их, скрылись.
Как отмечают правоохранители, задержанный работал крановщиком в строительной организации. При обыске квартиры, где он временно проживал, полицейские обнаружили часть похищенного оборудования, а также шестигранный ключ, использовавшийся для вскрытия электронных модулей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Фигурант заключен под стражу. Изъятая техника возвращена законному владельцу.
Сейчас полицейские ищут сообщника задержанного.
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
