В Подмосковье крановщик украл аппаратуру на пять миллионов рублей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Полицейские задержали крановщика-мигранта, укравшего со стройплощадки аппаратуру на 5 миллионов рублей в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД РФ.

По данным ведомства, установлено, что ночью иностранец и его сообщник, личность которого выясняется, перелезли через ограждение стройплощадки на улице Панфилова в Химках, где проникли в кабины двух башенных кранов, демонтировали там семь блоков управления общей стоимостью 5 миллионов рублей и, прихватив их, скрылись.