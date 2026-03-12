В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наледь упала в Костроме с крыши жилого дома на автомобиль и травмировала сидящего там 12-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура проводит проверку, сообщили в СУСК РФ по региону и в областной прокуратуре.

"В городе Костроме с крыши многоквартирного дома упала наледь на проезжавший по придомовой территории автомобиль под управлением женщины, перевозящей в салоне своего несовершеннолетнего ребенка. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении СУСК.

В следственном управлении отметили, что инцидент произошел в Костроме на улице Маяковского в среду. Предварительно установлено, что ребенок получил ушиб головы и находится на амбулаторном лечении, а на автомобиле образовались множественные вмятины.

В прокуратуре уточнили, что травмирован 12-летний мальчик.

"Прокуратура города проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период придомовых территорий, крыш домов и иных зданий, улично-дорожной сети", – отметили в надзорном ведомстве.