В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка - РИА Новости, 12.03.2026
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка
Наледь упала в Костроме с крыши жилого дома на автомобиль и травмировала сидящего там 12-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:16:00+03:00
2026-03-12T19:16:00+03:00
2026-03-12T19:16:00+03:00
происшествия
кострома
россия
костромская область
кострома
россия
костромская область
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка
В Костроме наледь упала с крыши дома на автомобиль и травмировала подростка
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наледь упала в Костроме с крыши жилого дома на автомобиль и травмировала сидящего там 12-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура проводит проверку, сообщили в СУСК РФ по региону и в областной прокуратуре.
"В городе Костроме
с крыши многоквартирного дома упала наледь на проезжавший по придомовой территории автомобиль под управлением женщины, перевозящей в салоне своего несовершеннолетнего ребенка. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении
СУСК.
В следственном управлении отметили, что инцидент произошел в Костроме на улице Маяковского в среду. Предварительно установлено, что ребенок получил ушиб головы и находится на амбулаторном лечении, а на автомобиле образовались множественные вмятины.
В прокуратуре уточнили, что травмирован 12-летний мальчик.
"Прокуратура города проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период придомовых территорий, крыш домов и иных зданий, улично-дорожной сети", – отметили в надзорном ведомстве.
Там добавили, что прокуратура внесла представление директору ООО "Управляющей компании ЖКХ-2", материалы проверки направлены в следственные органы, результаты проверки находятся на контроле руководства областной прокуратуры.