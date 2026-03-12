Рейтинг@Mail.ru
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kostroma-2080315866.html
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка - РИА Новости, 12.03.2026
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка
Наледь упала в Костроме с крыши жилого дома на автомобиль и травмировала сидящего там 12-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T19:16:00+03:00
2026-03-12T19:16:00+03:00
происшествия
кострома
россия
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20260311/naled-2079861801.html
https://ria.ru/20260305/ufa-2078736062.html
кострома
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область
В Костроме наледь упала на автомобиль и травмировала подростка

В Костроме наледь упала с крыши дома на автомобиль и травмировала подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наледь упала в Костроме с крыши жилого дома на автомобиль и травмировала сидящего там 12-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, прокуратура проводит проверку, сообщили в СУСК РФ по региону и в областной прокуратуре.
"В городе Костроме с крыши многоквартирного дома упала наледь на проезжавший по придомовой территории автомобиль под управлением женщины, перевозящей в салоне своего несовершеннолетнего ребенка. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении СУСК.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка
11 марта, 08:49
В следственном управлении отметили, что инцидент произошел в Костроме на улице Маяковского в среду. Предварительно установлено, что ребенок получил ушиб головы и находится на амбулаторном лечении, а на автомобиле образовались множественные вмятины.
В прокуратуре уточнили, что травмирован 12-летний мальчик.
"Прокуратура города проводит проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы содержания в зимний период придомовых территорий, крыш домов и иных зданий, улично-дорожной сети", – отметили в надзорном ведомстве.
Там добавили, что прокуратура внесла представление директору ООО "Управляющей компании ЖКХ-2", материалы проверки направлены в следственные органы, результаты проверки находятся на контроле руководства областной прокуратуры.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Уфе на пожилую женщину и ее внучку упала наледь с крыши
5 марта, 14:07
 
ПроисшествияКостромаРоссияКостромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала