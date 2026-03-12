Рейтинг@Mail.ru
Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/koshki-2080102914.html
Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить
Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить - РИА Новости, 12.03.2026
Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить
Домашние кошки постоянно просят еду из-за природного инстинкта, неправильного питания, из-за болезни или просто от скуки, рассказала РИА Новости главврач... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:31:00+03:00
2026-03-12T03:31:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147760/97/1477609779_0:0:4830:2718_1920x0_80_0_0_584d6b2b2d8d1f770b5ef770b1e8e475.jpg
https://ria.ru/20260309/tsentr-2079491337.html
https://ria.ru/20250313/moskva-2004748549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147760/97/1477609779_90:0:4389:3224_1920x0_80_0_0_4c0a5a3061878acab8886a31f85b8f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить

РИА Новости: кошки постоянно просят еду из-за природного инстинкта или от скуки

© AP Photo / Desmond BoylanКошка и собака
Кошка и собака - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Desmond Boylan
Кошка и собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. Домашние кошки постоянно просят еду из-за природного инстинкта, неправильного питания, из-за болезни или просто от скуки, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.
"Если кот постоянно требует еду, это далеко не всегда означает, что он голоден. У такого поведения есть несколько причин: от обычной скуки до проблем со здоровьем. Одна из главных – природный инстинкт, потому что в дикой природе кошки едят часто, но немного. Некоторые домашние коты подчиняются этому инстинкту. И если миска пуста, они начинают просить еду у хозяина, вплоть до 10-15 раз в сутки", - рассказала ветеринарный врач.
Девушка с кошкой британской породы - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Испании кошки стали помощниками в лечении аутизма и тревожных расстройств
9 марта, 11:11
Еще одна причина, по словам Костиковой, это скука. Когда у домашнего кота нет игрушек и он не находит себе никакого занятия, еда становится главным развлечением. Ветврач напомнила, что в процессе питания животные получают дофамин.
"На частые просьбы поесть влияет выбор корма. Если он низкокалорийный, организм кота недополучает питательные вещества, ему не хватает белка или жиров, поэтому питомец постоянно хочет есть", - отметила Костикова.
Ветврач назвала и медицинские причины для такого поведения котов. По ее словам, постоянный голод могут вызывать паразиты, потребляющие часть питательных веществ, а также серьезные заболевания.
"При сахарном диабете глюкоза не попадает в клетки, мозг думает, что энергии нет, и требует еды. При проблемах со щитовидной железой обмен веществ ускоряется настолько, что кот сжигает калории быстрее, чем успевает их съедать", - рассказала Костикова.
Специалист отметила, что чаще всего кот не голоден, когда просит накормить его. Но если потребность в еде усилилась или внезапно появилась у взрослого питомца, его следует показать ветврачу.
Кот Лекс, прооперированный специалистами ветучастка Красная Пахра - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Москве прооперировали "кота-рецидивиста", проглотившего игрушку
13 марта 2025, 14:23
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала