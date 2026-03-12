Ветврач объяснил, почему коты все время просят их накормить

БРЯНСК, 12 мар – РИА Новости. Домашние кошки постоянно просят еду из-за природного инстинкта, неправильного питания, из-за болезни или просто от скуки, рассказала РИА Новости главврач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова.

"Если кот постоянно требует еду, это далеко не всегда означает, что он голоден. У такого поведения есть несколько причин: от обычной скуки до проблем со здоровьем. Одна из главных – природный инстинкт, потому что в дикой природе кошки едят часто, но немного. Некоторые домашние коты подчиняются этому инстинкту. И если миска пуста, они начинают просить еду у хозяина, вплоть до 10-15 раз в сутки", - рассказала ветеринарный врач.

Еще одна причина, по словам Костиковой, это скука. Когда у домашнего кота нет игрушек и он не находит себе никакого занятия, еда становится главным развлечением. Ветврач напомнила, что в процессе питания животные получают дофамин.

"На частые просьбы поесть влияет выбор корма. Если он низкокалорийный, организм кота недополучает питательные вещества, ему не хватает белка или жиров, поэтому питомец постоянно хочет есть", - отметила Костикова.

Ветврач назвала и медицинские причины для такого поведения котов. По ее словам, постоянный голод могут вызывать паразиты, потребляющие часть питательных веществ, а также серьезные заболевания.

"При сахарном диабете глюкоза не попадает в клетки, мозг думает, что энергии нет, и требует еды. При проблемах со щитовидной железой обмен веществ ускоряется настолько, что кот сжигает калории быстрее, чем успевает их съедать", - рассказала Костикова.