Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
10:49 12.03.2026 (обновлено: 11:04 12.03.2026)
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.03.2026
южная корея, китай, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь
Южная Корея, Китай, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути

Лихачев: Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Севморпути

Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Продолжает развиваться сотрудничество по СМП с Китаем и Индией. Подключается Южная Корея", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
Южная Корея, Китай, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь
 
 
