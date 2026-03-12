https://ria.ru/20260312/koreya-2080154689.html
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути - РИА Новости, 12.03.2026
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Северном морском пути, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:49:00+03:00
2026-03-12T10:49:00+03:00
2026-03-12T11:04:00+03:00
южная корея
китай
индия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602749510_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_15683262bc9f59a90d2a72fc034fd80a.jpg
https://ria.ru/20260311/likhachev-2080045178.html
южная корея
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602749510_335:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_82a0afed69ed8d6424ec837d0f50bd58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, китай, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь
Южная Корея, Китай, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь
Лихачев рассказал о сотрудничестве с Южной Кореей на Севморпути
Лихачев: Южная Корея подключается к сотрудничеству с "Росатомом" на Севморпути