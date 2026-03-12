Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать кнопку "стоп" - РИА Новости, 12.03.2026
17:23 12.03.2026
Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать кнопку "стоп"
Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать кнопку "стоп" - РИА Новости, 12.03.2026
Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать кнопку "стоп"
Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг заявил о необходимости призвать все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать на кнопку "стоп" для прекращения... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
китай
ближний восток
египет
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, китай, ближний восток, египет, ван и (политик), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Ближний Восток, Египет, Ван И (политик), Военная операция США и Израиля против Ирана
Китай призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать кнопку "стоп"

Ван И призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать на стоп

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И в четверг заявил о необходимости призвать все стороны конфликта на Ближнем Востоке нажать на кнопку "стоп" для прекращения военных действий.
Ван И и его египетский коллега Бадр Абдель Аты в четверг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
11 марта, 08:00
"Продолжение и затягивание нынешнего конфликта на Ближнем Востоке лишь принесет еще больше страданий местному населению, окажет огромное негативное влияние на региональную экономику и еще больше ударит по международной и региональной безопасности и стабильности", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что необходимость немедленного прекращения огня является всеобщим консенсусом международного сообщества.
"Все стороны должны призвать заинтересованные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" для прекращения военных действий, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации", - добавил министр.
Ван И подчеркнул, что Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию со странами региона, включая Египет, и продолжать играть конструктивную роль в продвижении мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
