Назвать время прекращения огня на Ближнем Востоке нельзя, заявил источник

Назвать точное время прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке пока невозможно, заявил РИА Новости иранский политический источник. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:44:00+03:00
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Назвать точное время прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке пока невозможно, заявил РИА Новости иранский политический источник.
"Невозможно назвать точное время прекращения огня - в какой день, в какой час это произойдет. Это станет ясно тогда, когда противоположная сторона поймет, что понесенные ею издержки были достаточно велики", - сказал собеседник агентства.
По его словам, важно не только то, как началась война, а то, как она закончится.
"То, как идут военные действия, и способ их окончания станут определяющими факторами на будущем этапе", - добавил он.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан
заявил, что единственный путь к завершению конфликта США
и Израиля
с Ираном - признание законных прав Тегерана
, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.