Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану

Назвать время прекращения огня на Ближнем Востоке нельзя, заявил источник

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Назвать точное время прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке пока невозможно, заявил РИА Новости иранский политический источник.

"Невозможно назвать точное время прекращения огня - в какой день, в какой час это произойдет. Это станет ясно тогда, когда противоположная сторона поймет, что понесенные ею издержки были достаточно велики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, важно не только то, как началась война, а то, как она закончится.

"То, как идут военные действия, и способ их окончания станут определяющими факторами на будущем этапе", - добавил он.