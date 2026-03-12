Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отказ в возвращении "крымских ценностей" является нарушением принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены в РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. В 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
"Никто из музеев-участников не мог предположить, что вывезенные для показа предметы станут политическими заложниками и не смогут вернуться на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков. Был создан опасный для музейной практики прецедент, поставивший под сомнение действие международной и межмузейной выставочной практики и сам принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций", - говорится в сообщении Минкультуры РФ.
В пресс-службе ведомства напомнили, в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах экспонировались музейные предметы из собраний четырех музеев: Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керченский историко-культурный заповедник), Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды. При этом после завершения выставки ценности не были возвращены предоставившим их музеям, несмотря на то, что в связи с присоединением к РФ Крыма все музейные предметы, экспонировавшиеся на выставке, были признаны включенными в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.