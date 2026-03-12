Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции
Культура
 
16:37 12.03.2026 (обновлено: 17:14 12.03.2026)
Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции
Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции - РИА Новости, 12.03.2026
Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции
Отказ в возвращении "крымских ценностей" является нарушением принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ. РИА Новости, 12.03.2026
ситуация вокруг коллекции скифского золота
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
россия, ситуация вокруг коллекции скифского золота, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Россия, Ситуация вокруг коллекции скифского золота, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкультуры прокомментировало отказ в возвращении Крыму музейной коллекции

Минкультуры заявило об опасном прецеденте из-за невозвращения крымских ценностей

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отказ в возвращении "крымских ценностей" является нарушением принципа неделимости и неразрывности музейных коллекций, заявили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников археологического музея Амстердамского университета и чиновников Нидерландов и Украины за невозвращение в РФ 565 музейных ценностей стоимостью не менее 117 миллионов рублей. Следствие установило, что по окончании экспонирования объекты "крымской коллекции" не были возвращены в РФ, в связи с чем музеями республики было начато разбирательство о возврате ценностей. В 2021 году апелляционный суд Амстердама отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне, тем самым изъяв их в свою пользу.
"Никто из музеев-участников не мог предположить, что вывезенные для показа предметы станут политическими заложниками и не смогут вернуться на крымскую землю, сохранявшую их в течение многих веков. Был создан опасный для музейной практики прецедент, поставивший под сомнение действие международной и межмузейной выставочной практики и сам принцип неделимости и неразрывности музейных коллекций", - говорится в сообщении Минкультуры РФ.
В пресс-службе ведомства напомнили, в Германии и Нидерландах в 2013-2014 годах экспонировались музейные предметы из собраний четырех музеев: Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керченский историко-культурный заповедник), Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника и Центрального музея Тавриды. При этом после завершения выставки ценности не были возвращены предоставившим их музеям, несмотря на то, что в связи с присоединением к РФ Крыма все музейные предметы, экспонировавшиеся на выставке, были признаны включенными в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СК возбудил дело из-за невозвращения коллекции скифского золота
11 марта, 10:09
 
Культура Россия Ситуация вокруг коллекции скифского золота Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
