Исследование показало, какое поколение больше всего читает - РИА Новости, 12.03.2026
08:44 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/knigi-2080127882.html
Исследование показало, какое поколение больше всего читает
Исследование показало, какое поколение больше всего читает
Зумеры уделяют чтению книг больше времени, чем другие поколения, каждый второй из них читает более часа в день, следует из результатов совместного исследования... РИА Новости, 12.03.2026
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Исследование показало, какое поколение больше всего читает

"Литрес": зумеры оказались самым читающим поколением

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Девушка читает книгу . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зумеры уделяют чтению книг больше времени, чем другие поколения, каждый второй из них читает более часа в день, следует из результатов совместного исследования Книжного сервиса "Литрес" и Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования, типу населённого пункта и географии проживания. В опросе, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие 1,2 тысячи человек в возрасте 14 лет и старше.
8 марта, 14:29
Путин, помимо секретной информации, читает стихи, заявил Песков
8 марта, 14:29
"Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов - повышенный интерес к книгам по психологии", - следует из исследования.
Как отметили аналитики, каждый второй зумер (51%) уделяет чтению книг более часа в день. Так, за последние полгода среднестатистический зумер прочёл от одного до трёх произведений.
"Каждый третий зумер (34%) в выборе книг доверяет мнению знакомых, каждый четвёртый (26%) ориентируется на рекомендации блогеров, ещё 20% - на то, что пишут в СМИ", - рассказали аналитики.
Аналитики также добавили, что топ-3 любимых жанра зумеров составляют приключенческие романы (39%), фантастика (36%), любовные романы и фэнтези-литература (по 29%).
27 февраля, 17:20
Священник дал совет, какие книги читать в Великий пост
27 февраля, 17:20
Согласно результатам исследования, представители поколения Альфа бросают книги недочитанными чаще других (66%), основными причинами стали скучный сюжет (54%), переключение на другую книгу (47%) и нехватка времени (41%).
На выбор книг представителями поколения Альфа в первую очередь влияют отзывы и рекомендации друзей и родственников (25%), а также блогеров и литературных пабликов (по 25%), а среди любимых жанров они выделяют фантастику (41%), фэнтези (38%) и боевики (33%).
Аналитики подчеркнули, что читательские привычки миллениалов отличает более высокий интерес к электронным книгам (46%), а наибольшим спросом у них пользуется литература по психологии (23%).
Как свидетельствуют результаты исследования, среди "иксов" чаще встречаются те, кто никогда не бросает произведение непрочитанным, (57%), а своими любимыми жанрами россияне 45 лет и старше назвали детективы (44%), приключенческие романы (33%) и фантастику (29%).
20 февраля, 09:48
Каждый третий россиянин за последний год читал книгу о ВОВ
20 февраля, 09:48
 
