Исследование показало, какое поколение больше всего читает

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зумеры уделяют чтению книг больше времени, чем другие поколения, каждый второй из них читает более часа в день, следует из результатов совместного исследования Книжного сервиса "Литрес" и Аналитического центра НАФИ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования, типу населённого пункта и географии проживания. В опросе, проведенном в феврале 2026 года, приняли участие 1,2 тысячи человек в возрасте 14 лет и старше.

"Больше всего времени книгам уделяют зумеры. Альфа отличает наибольшая склонность терять концентрацию и бросать произведение недочитанным, а миллениалов - повышенный интерес к книгам по психологии", - следует из исследования.

Как отметили аналитики, каждый второй зумер (51%) уделяет чтению книг более часа в день. Так, за последние полгода среднестатистический зумер прочёл от одного до трёх произведений.

"Каждый третий зумер (34%) в выборе книг доверяет мнению знакомых, каждый четвёртый (26%) ориентируется на рекомендации блогеров, ещё 20% - на то, что пишут в СМИ", - рассказали аналитики.

Аналитики также добавили, что топ-3 любимых жанра зумеров составляют приключенческие романы (39%), фантастика (36%), любовные романы и фэнтези-литература (по 29%).

Согласно результатам исследования, представители поколения Альфа бросают книги недочитанными чаще других (66%), основными причинами стали скучный сюжет (54%), переключение на другую книгу (47%) и нехватка времени (41%).

На выбор книг представителями поколения Альфа в первую очередь влияют отзывы и рекомендации друзей и родственников (25%), а также блогеров и литературных пабликов (по 25%), а среди любимых жанров они выделяют фантастику (41%), фэнтези (38%) и боевики (33%).

Аналитики подчеркнули, что читательские привычки миллениалов отличает более высокий интерес к электронным книгам (46%), а наибольшим спросом у них пользуется литература по психологии (23%).