Китай представил сверхпрочное углеродное волокно

ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Китайская компания China National Building Material Group представила сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, предел прочности которого превышает показатели стали в 10 раз.

Как следует из заявления компании, сверхпрочное углеродное волокно SYT80 (класс T1200) обладает пределом прочности на растяжение, превышающим 8000 МПа. Для сравнения, предел прочности на растяжение обычной конструкционной стали обычно находится в диапазоне 400–600 МПа.

В компании подчеркнули, что разработка SYT80 является крупным прорывом, который свидетельствует о том, что Китай достиг полного независимого контроля над всей цепочкой поставок в области высокоэффективного углеродного волокна.

По словам компании-разработчика, чрезвычайно низкая плотность и сверхвысокая прочность материала позволяют использовать его для создания более легких и прочных деталей в аэрокосмической отрасли, в частности, делая крупные самолеты легче и безопаснее, космический транспорт более эффективным, а исследование дальнего космоса – более масштабным.