06:25 12.03.2026
Китай представил сверхпрочное углеродное волокно
Китай представил сверхпрочное углеродное волокно
технологии
китай
в мире
китай
технологии, китай, в мире
Технологии, Китай, В мире
Центральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Китайская компания China National Building Material Group представила сверхпрочное углеродное волокно SYT80 класса T1200, предел прочности которого превышает показатели стали в 10 раз.
Как следует из заявления компании, сверхпрочное углеродное волокно SYT80 (класс T1200) обладает пределом прочности на растяжение, превышающим 8000 МПа. Для сравнения, предел прочности на растяжение обычной конструкционной стали обычно находится в диапазоне 400–600 МПа.
Кластер Росатома - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Росатом" получил сертификат на обслуживание углеродных тормозных дисков
2 октября 2025, 13:58
В компании подчеркнули, что разработка SYT80 является крупным прорывом, который свидетельствует о том, что Китай достиг полного независимого контроля над всей цепочкой поставок в области высокоэффективного углеродного волокна.
По словам компании-разработчика, чрезвычайно низкая плотность и сверхвысокая прочность материала позволяют использовать его для создания более легких и прочных деталей в аэрокосмической отрасли, в частности, делая крупные самолеты легче и безопаснее, космический транспорт более эффективным, а исследование дальнего космоса – более масштабным.
Эксперт из Института исследований технологий и стратегии Чэнь Цзин, слова которого приводит газета Global Times, отметил, что новое углеродное волокно может быть также использовано Китаем при производстве истребителей шестого поколения.
Лазер - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Китайские ученые создали самую мощную в мире шпионскую камеру
20 февраля 2025, 04:58
 
