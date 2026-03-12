Рейтинг@Mail.ru
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
18:44 12.03.2026
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
Британские власти могут направить морских пехотинцев на Кипр после удара дрона по базе ВВС Великобритании "Акротири", сообщает газета i Paper со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, кипр, великобритания, восточная европа, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, Восточная Европа, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ

i Paper: Великобритания может отправить морпехов на Кипр после удара БПЛА

© AP Photo / Petros KaradjiasБаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Британские власти могут направить морских пехотинцев на Кипр после удара дрона по базе ВВС Великобритании "Акротири", сообщает газета i Paper со ссылкой на источники.
"Подразделению Королевской морской пехоты было приказано быть готовым досрочно покинуть военные учения на Крайнем Севере для возможного развертывания на острове в восточной части Средиземного моря", - пишет издание.
Кроме того, по данным газеты, британским военнослужащим в Восточной Европе также посоветовали не планировать летний отпуск из-за возможной срочной переброски на Ближний Восток.
БПЛА ударил по базе "Акротири" в прошлый понедельник. После того, как Кипр выразил недовольство ситуацией, британский премьер Кир Стармер заявил, что направит на Кипр корабль HMS Dragon, а также вертолеты со средствами борьбы с БПЛА. Тем не менее, отправка значительно задержалась из-за ряда проблем в британских ВМС.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Иран не осуществлял атаку на Кипр, Турцию и Азербайджан, заявил МИД
9 марта, 12:35
 
В миреКипрВеликобританияВосточная ЕвропаКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
