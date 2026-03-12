https://ria.ru/20260312/kipr-2080306076.html
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
Британские власти могут направить морских пехотинцев на Кипр после удара дрона по базе ВВС Великобритании "Акротири", сообщает газета i Paper со ссылкой на... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
кипр
великобритания
восточная европа
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
кипр
великобритания
восточная европа
Британия может направить морпехов на Кипр после удара дрона, пишут СМИ
i Paper: Великобритания может отправить морпехов на Кипр после удара БПЛА