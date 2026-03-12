Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью - РИА Новости, 12.03.2026
18:09 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/kikshering-2080292238.html
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью - РИА Новости, 12.03.2026
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
Депутат Андрей Свинцов из-за проблем со связью предложил внести в белые списки зависящие от интернета сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:09:00+03:00
2026-03-12T18:09:00+03:00
общество
андрей свинцов
общество, андрей свинцов
Общество, Андрей Свинцов
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью

Депутат Свинцов предложил добавить в белые списки кикшеринг и банкоматы

© РИА Новости / Илья Питалев
Станция проката электросамокатов
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Станция проката электросамокатов . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Андрей Свинцов из-за проблем со связью предложил внести в белые списки зависящие от интернета сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры.
"Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что почта даже не работает", - приводит 360.ru слова Свинцова.
Измерение уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил включить в "белые списки" сервисы для контроля уровня глюкозы
27 февраля, 09:49
Депутат предложил создать отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, которые напрямую зависят от сотовой связи и Wi-Fi.
По его словам, эту техническую проблему можно решить: у каждой сим-карты есть идентификатор, который можно привязать к конкретному устройству, например шлагбауму, кассовому аппарату или точке Wi-F, а также к его владельцу.
"Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали", - добавил Свинцов.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков ответил на вопрос об ограничениях связи в России
10 марта, 12:54
 
