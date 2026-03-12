https://ria.ru/20260312/kikshering-2080292238.html
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью - РИА Новости, 12.03.2026
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
Депутат Андрей Свинцов из-за проблем со связью предложил внести в белые списки зависящие от интернета сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:09:00+03:00
2026-03-12T18:09:00+03:00
2026-03-12T18:09:00+03:00
общество
андрей свинцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e496a81c1dd5c8f7d8868a7d013c7b6d.jpg
https://ria.ru/20260227/putin-2077060677.html
https://ria.ru/20260310/ogranicheniya-2079674170.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741207914_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dea3a87736a4e0e57c218dd3212bce1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей свинцов
Депутат предложил расширить белые списки из-за проблем со связью
Депутат Свинцов предложил добавить в белые списки кикшеринг и банкоматы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Андрей Свинцов из-за проблем со связью предложил внести в белые списки зависящие от интернета сервисы, которые россияне используют ежедневно: кикшеринг, банкоматы, кассовые терминалы, шлагбаумы и видеокамеры.
"Нужно достаточно быстро проанализировать массовые и безопасные сервисы, которые наши граждане используют фактически ежедневно. Сейчас только что с трибуны сказали о том, что почта даже не работает", - приводит 360.ru
слова Свинцова
.
Депутат предложил создать отдельный сервис для сбора предложений от бизнеса и граждан, чтобы учесть все системы, которые напрямую зависят от сотовой связи и Wi-Fi.
По его словам, эту техническую проблему можно решить: у каждой сим-карты есть идентификатор, который можно привязать к конкретному устройству, например шлагбауму, кассовому аппарату или точке Wi-F, а также к его владельцу.
"Нужна коллективная ответственность, чтобы мошенники в белый список не попали", - добавил Свинцов.