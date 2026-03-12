https://ria.ru/20260312/kiev-2080199426.html
Киев продолжает препятствовать урегулированию, заявил Песков
Киев продолжает препятствовать урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 12.03.2026
Киев продолжает препятствовать урегулированию, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:54:00+03:00
2026-03-12T12:54:00+03:00
2026-03-12T13:02:00+03:00
киев
украина
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20260312/peskov-2080199337.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, дмитрий песков, россия
Киев, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Киев продолжает препятствовать урегулированию, заявил Песков
Песков: Киев продолжает свою линию на препятствование мирному процессу