Украина в ноте к Венгрии назвала даты визита на "Дружбу" неприемлемыми

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой назвал неприемлемыми даты визита венгерской делегации для инспекции остановленного Киевом нефтепровода "Дружба".

"Для украинской стороны предложенные в указанной ноте посольства сроки визита неприемлемы. Предлагаем венгерской стороне согласовать дипломатическими каналами новые сроки осуществления визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Цепеком", - говорится в документе в ответ на ноту венгерской стороны с намерением посетить Украину для инспекции "Дружбы".