Украина в ноте к Венгрии назвала даты визита на "Дружбу" неприемлемыми
2026-03-12T09:02:00+03:00
в мире, украина, венгрия, киев, золтан ковач
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. МИД Украины 10 марта направлял ноту в посольство Венгрии, в которой назвал неприемлемыми даты визита венгерской делегации для инспекции остановленного Киевом нефтепровода "Дружба".
Документ публикует украинское издание Hromadske.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной
нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом
как туристы.
"Для украинской стороны предложенные в указанной ноте посольства сроки визита неприемлемы. Предлагаем венгерской стороне согласовать дипломатическими каналами новые сроки осуществления визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Цепеком", - говорится в документе в ответ на ноту венгерской стороны с намерением посетить Украину для инспекции "Дружбы".
Документ, о котором идет речь, датируется 10 марта.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию
и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ
. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".