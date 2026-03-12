В Бурятии хирурги спасли пациентку после съеденной хурмы

"Экстренно развернули операционную, ведь на этот раз существовала угроза для жизни пациентки - фитобезоар вызвал острую обтурационную кишечную непроходимость. Хирургам пришлось сначала выполнить энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка) для удаления безоара из обоих отделов пищеварительного тракта", - добавляется в тексте.