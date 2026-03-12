https://ria.ru/20260312/khirurgi-2080151232.html
В Бурятии хирурги спасли пациентку после съеденной хурмы
В Бурятии хирурги спасли пациентку после съеденной хурмы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Хирурги спасли 80-летнюю пациентку в Бурятии от острой кишечной непроходимости после съеденной хурмы, сообщает республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко.
"В Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко поступила пациентка (80 лет!) с острой кишечной непроходимостью. При сборе анамнеза оказалось, что два месяца назад она полакомилась хурмой, а диагностические исследования подтвердили предположения хирургов – фитобезоар", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что высокое содержание танинов в хурме, особенно при неумеренном употреблении натощак или в больших количествах, способно привести к образованию плотных комков – безоаров – в желудке и кишечнике, приводя к опасным последствиям. В Бурятии
два редких случая произошли с перерывом всего в несколько недель, уточнили в больнице.
"Экстренно развернули операционную, ведь на этот раз существовала угроза для жизни пациентки - фитобезоар вызвал острую обтурационную кишечную непроходимость. Хирургам пришлось сначала выполнить энтеротомию (разрез в стенке тонкой кишки), а затем и гастротомию (разрез в стенке желудка) для удаления безоара из обоих отделов пищеварительного тракта", - добавляется в тексте.
Операция прошло успешно, пациентку выписали на 11-е сутки в удовлетворительном состоянии.