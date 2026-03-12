Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 12.03.2026
18:23 12.03.2026 (обновлено: 19:01 12.03.2026)
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2026
Дым на месте удара в Бейруте. 12 марта 2026
Дым на месте удара в Бейруте. 12 марта 2026
Дым на месте удара в Бейруте. 12 марта 2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба армии.
"Армия обороны Израиля начала серию ударов по террористической инфраструктуре "Хезболлах" в Бейруте. Подробности будут позже", - говорится в сообщении.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
