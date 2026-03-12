https://ria.ru/20260312/khezbolla-2080295996.html
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую серию ударов по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте
