ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала крупнейший удар со стороны ливанского движения "Хезболлах" за время нынешней эскалации, из Ливана в среду было выпущено по Израилю свыше 200 ракет и снарядов, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.