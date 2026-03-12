Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 12.03.2026
13:51 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/khezbolla-2080217454.html
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 12.03.2026
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала крупнейший удар со стороны ливанского движения "Хезболлах" за время нынешней эскалации, из Ливана в среду было... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:51:00+03:00
2026-03-12T13:51:00+03:00
в мире, израиль, сша, иран, али хаменеи, амир саид иравани, армия обороны израиля (цахал), хезболла, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Иран, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хезболла, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о крупнейшей атаке со стороны "Хезболлы"

© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
 Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала крупнейший удар со стороны ливанского движения "Хезболлах" за время нынешней эскалации, из Ливана в среду было выпущено по Израилю свыше 200 ракет и снарядов, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.
"Прошлым вечером "Хезболлах" спланировала одновременную атаку с Ираном, обстреляв ракетами и беспилотниками города и населенные пункты по всему Израилю. Это примерно 200 ракет, около 20 БПЛА, и к этому следует добавить баллистические ракеты, которые одновременно запускались из Ирана", - заявил Шошани на брифинге.
По словам представителя военных, это был самый массированный ракетный обстрел со стороны "Хезболлах" с начала операции Израиля и США против Ирана.
В Израиле от этой атаки пострадали несколько человек, по данным медицинских служб.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
