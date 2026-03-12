https://ria.ru/20260312/kharkov-2080308162.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 12.03.2026
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:54:00+03:00
2026-03-12T18:54:00+03:00
2026-03-12T18:54:00+03:00
в мире
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071273037_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_9cb2338081dac3e847ec61208aa7b212.jpg
https://ria.ru/20260312/nikolaev-2080227664.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071273037_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_a21868d2214c92b6dfa6dd7d8dbf1fab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове был слышен взрыв