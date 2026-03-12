Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи надеется на конструктивные отношения со странами Ближнего Востока - РИА Новости, 12.03.2026
16:31 12.03.2026 (обновлено: 16:57 12.03.2026)
Хаменеи надеется на конструктивные отношения со странами Ближнего Востока
Хаменеи надеется на конструктивные отношения со странами Ближнего Востока
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к руководству стран Ближнего Востока, заявив, что Тегеран рассчитывает на конструктивные отношения. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ближний восток
тегеран (город)
иран
моджтаба хаменеи
в мире, ближний восток, тегеран (город), иран, моджтаба хаменеи
В мире, Ближний Восток, Тегеран (город), Иран, Моджтаба Хаменеи
Хаменеи надеется на конструктивные отношения со странами Ближнего Востока

© REUTERS / WANA/ISNA/Hamed JafarnejadМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к руководству стран Ближнего Востока, заявив, что Тегеран рассчитывает на конструктивные отношения.
"Мы убеждены в необходимости дружеских отношений с соседями. Мы всегда хотели и хотим теплых и конструктивных отношений со всеми", - сказал Хаменеи, его слова опубликовала пресс-служба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
 
В миреБлижний ВостокТегеран (город)ИранМоджтаба Хаменеи
 
 
