Хаменеи надеется на конструктивные отношения со странами Ближнего Востока
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к руководству стран Ближнего Востока, заявив, что Тегеран рассчитывает на конструктивные отношения. РИА Новости, 12.03.2026
