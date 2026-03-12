https://ria.ru/20260312/khamenei-2080122452.html
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Виновные в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи понесут наказания, заявил РИА Новости посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
