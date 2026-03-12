Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 12.03.2026 (обновлено: 08:44 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/khamenei-2080122452.html
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2026
Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи
Виновные в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи понесут наказания, заявил РИА Новости посол в России Казем Джалали. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T03:07:00+03:00
2026-03-12T08:44:00+03:00
в мире
иран
россия
али хаменеи
казем джалали
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078512185_0:163:2692:1677_1920x0_80_0_0_5990ea5cce207a42496d6e1390797d1e.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079488154.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078512185_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_14b4e3890b76b75028f051235a48c336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, али хаменеи, казем джалали, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Али Хаменеи, Казем Джалали, Военная операция США и Израиля против Ирана

Посол Ирана в России анонсировал ответ на убийство аятоллы Хаменеи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у портрета Али Хаменеи
Цветы у портрета Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Виновные в убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи понесут наказания, заявил РИА Новости посол в России Казем Джалали.
«
"Решение о наказании виновных в этом преступлении будет принято в Тегеране в надлежащее время", — рассказал он.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
9 марта, 10:52
Хаменеи был убит в первый же день операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур. Его преемником стал сын Моджтаба.
Военная кампания против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
08:00
 
В миреИранРоссияАли ХаменеиКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала