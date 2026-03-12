Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/khakery-2080112316.html
Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами
Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами - РИА Новости, 12.03.2026
Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами
Злоумышленники могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T05:45:00+03:00
2026-03-12T05:45:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850401278_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_a72fa1f977bf1e0e598fa790106077ae.jpg
https://ria.ru/20260220/khakery-2075653249.html
https://ria.ru/20251207/moshennichestvo-2060367553.html
https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072584733.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850401278_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ff61d3fc8a881b5a821ad44e89cd053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лаборатория касперского, общество
Технологии, Лаборатория Касперского, Общество
Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами

РИА Новости: хакеры могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУмная колонка
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Умная колонка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Злоумышленники могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию пользователя, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Если злоумышленнику удастся получить доступ к устройству или к аккаунту, к которому оно привязано, теоретически он может использовать колонку для сбора информации о происходящем в доме", - сообщил он.
Хакер - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Хакеры взламывают умные пылесосы, получая доступ ко всем устройствам в доме
20 февраля, 06:02
Понять, что устройство взломано, напрямую бывает сложно. Косвенными признаками могут быть самопроизвольная активация голосового помощника, выполнение команд, которых пользователь не давал, или появление неизвестных устройств и действий в истории аккаунта, прокомментировал Дащенко.
В некоторых случаях, если устройство интегрировано в систему "умного дома", появляется риск косвенного доступа и к другим подключенным устройствам - например, камерам, датчикам или замкам. Однако для этого обычно требуется взлом учетной записи пользователя или домашней сети, а не самой колонки.
Отдельный риск связан со смартфоном, через который обычно управляется вся система "умного дома". Если злоумышленник получает доступ к телефону – например, из-за вредоносного приложения, фишинговой атаки или кражи устройства, – он потенциально может воспользоваться авторизацией в приложениях экосистемы и получить контроль над подключенными устройствами "умного дома".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Аферисты рассылают фишинговые ссылки от имени администраторов чатов
7 декабря 2025, 02:23
Если возникают подозрения на компрометацию, самый простой способ временно исключить риск – отключить устройство от питания или интернета. После этого рекомендуется сменить пароль от аккаунта, проверить список подключенных устройств и установить последние обновления безопасности, рекомендуют в Kaspersky ICS CERT.
По словам Дащенко, взлом умных колонок теоретически возможен, как и любых устройств, подключенных к интернету, однако на практике такие случаи довольно редки. Современные производители стараются защищать устройства: данные шифруются, регулярно выпускаются обновления безопасности, а доступ к управлению обычно привязан к аккаунту пользователя. Тем не менее полностью исключить риски нельзя.
"Чтобы снизить риски, рекомендуем соблюдать базовые правила цифровой гигиены: использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение устройств и не произносить рядом с гаджетами конфиденциальную информацию – например, номера банковских карт, пароли или коды подтверждения. Если устройство не используется длительное время, его стоит отключить от сети", - советует эксперт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
6 февраля, 01:06
 
ТехнологииЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала