Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку - РИА Новости, 12.03.2026
14:45 12.03.2026
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку - РИА Новости, 12.03.2026
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара в четверг отразили новую воздушную атаку на территорию страны, сообщило катарское министерство обороны в социальной сети Х. РИА Новости, 12.03.2026
катар
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку

Минобороны: силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку

© iStock.com / hasan zaidiВид на порт в Дохе, Катар
Вид на порт в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на порт в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара в четверг отразили новую воздушную атаку на территорию страны, сообщило катарское министерство обороны в социальной сети Х.
"Вооруженные силы перехватили воздушную атаку, направленную против территории Катара", - говорится в сообщении.
В минувшую среду, по данным МО Катара, силы ПВО смогли перехватить восемь баллистических ракет и несколько беспилотников, одна ракета упала в безлюдной местности.
