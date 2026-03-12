https://ria.ru/20260312/katar-2080234308.html
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку - РИА Новости, 12.03.2026
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара в четверг отразили новую воздушную атаку на территорию страны, сообщило катарское министерство обороны в социальной сети Х. РИА Новости, 12.03.2026
Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку
