Власти Катара организовали помощь россиянам, застрявшим на лайнерах в порту
04:59 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/katar-2080109267.html
Власти Катара организовали помощь россиянам, застрявшим на лайнерах в порту
Власти Катара организовали помощь россиянам, застрявшим на лайнерах в порту
Власти Катара организовали бесплатную медицинскую помощь и развлекательную программу российским пассажирам туристических лайнеров, застрявших в Дохе, рассказала РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:59:00+03:00
2026-03-12T04:59:00+03:00
катар
иран
доха
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар
иран
доха
катар, иран, доха, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Иран, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Власти Катара организовали помощь россиянам, застрявшим на лайнерах в порту

РИА Новости: власти Катара оказали помощь россиянам, застрявшим на лайнерах

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Катара организовали бесплатную медицинскую помощь и развлекательную программу российским пассажирам туристических лайнеров, застрявших в Дохе, рассказала РИА Новости туристка Юлия из Подмосковья, находящаяся на корабле Celestyal Journey.
Ранее туристка из РФ сообщала РИА Новости, что их тур на лайнере Celestyal Journey начался 23 февраля из порта Дубай и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере было порядка 200 российских туристов, сейчас остается около 60 россиян, в том числе с детьми. Сама Юлия с мужем должны были вылететь домой еще 6 марта, но до сих пор ждут открытия авиасообщения.
"Власти Катара предоставили бесплатную медицинскую помощь, кому она была необходима, выписали рецепты на препараты", - рассказала РИА Новости Юлия.
Она сама работает в Московской области фельдшером, поэтому смогла оценить необходимую помощь и помочь другим туристам с выбором лекарств.
"Кто-то кашлял, гастриты обострились, волнения. У кого-то аллергия, морская болезнь. У некоторых кончились препараты для постоянного приёма - гипертония, сахарный диабет", - объяснила она РИА Новости, какая помощь была нужна туристам.
Кроме того, местные власти организовали для туристов небольшую развлекательную программу.
"Власти Катара организовали вчера нам в порту знакомство с Катаром. Были палатки с местным чаем, духами, с соколами. Рисовали хной. Все фотографировались, общались", - отметила она.
Кроме того, волонтеры из числа местных жителей доставили туристам вещи, которые они просили - прежде всего, памперсы, зубную пасту и другие гигиенические принадлежности.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
