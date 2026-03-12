Рейтинг@Mail.ru
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет
04:02 12.03.2026 (обновлено: 04:05 12.03.2026)
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:05:00+03:00
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет

Небоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Сотрудники департамента по предотвращению экономических и киберпреступлений МВД Катара задержали 313 человек разных национальностей за съёмку и распространение информации по поводу последних событий, в том числе работы сил ПВО.
"Задержаны 313 человек за съемку и распространение несанкционированных видеороликов, распространение вводящей в заблуждение информации и слухов, а также распространение контента, направленного на возбуждение общественного беспокойства", - сообщило МВД.
Ранее ведомство потребовало воздержаться от съемки, публикации видеороликов и распространения слухов, связанных с текущей ситуацией, призвав общественность получать информацию исключительно из утвержденных официальных источников.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ОАЭ задержали британского туриста за съемку ракет, пишут СМИ
10 марта, 22:08
 
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
