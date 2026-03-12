https://ria.ru/20260312/katar-2080106213.html
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет - РИА Новости, 12.03.2026
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет
Сотрудники департамента по предотвращению экономических и киберпреступлений МВД Катара задержали 313 человек разных национальностей за съёмку и распространение... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:02:00+03:00
2026-03-12T04:05:00+03:00
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_e0603449762132d61011341d96d96275.jpg
https://ria.ru/20260310/oae-2079807237.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/52/1497025261_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_18803468e7c527611d2e9385428a29d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре 313 человек задержали за съемку перехватов ракет
В Катаре 313 человек задержали за съемку и распространение видео о перехватах
ДОХА, 12 мар - РИА Новости.
Сотрудники департамента по предотвращению экономических и киберпреступлений МВД Катара
задержали 313 человек разных национальностей за съёмку и распространение информации по поводу последних событий, в том числе работы сил ПВО.
"Задержаны 313 человек за съемку и распространение несанкционированных видеороликов, распространение вводящей в заблуждение информации и слухов, а также распространение контента, направленного на возбуждение общественного беспокойства", - сообщило МВД.
Ранее ведомство потребовало воздержаться от съемки, публикации видеороликов и распространения слухов, связанных с текущей ситуацией, призвав общественность получать информацию исключительно из утвержденных официальных источников.