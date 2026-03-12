Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, рассказали РИА Новости в Wildberries.

"За период с 6 по 10 марта по сравнению с 6-10 февраля в Москве значительно выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях нестабильного мобильного интернета. Например, оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом - на 73%, стационарных телефонов - на четверть", - сообщили в компании.

В компании отметили, что Wi-Fi роутерами россияне, по всей видимости, закупились еще в прошлом году - рост в 2025 году составил 70% по сумме и на 60% в натуральном выражении, а за последние дни роста продаж роутеров в столице не зафиксировано.

Кроме того, на маркетплейсе рекордно выросли заказы бумажных карт среди москвичей. Так, продажи автодорожных карт увеличились на 170% в натуральном выражении, а складных - на 70%. Карт Москвы купили на 20% больше.

"Вероятно потребность в бумажных картах выросла в условиях нестабильного мобильного интернета", - добавили в компании.

При этом продажи карт России , мира, а также учебных не изменились или даже немного сократились, аналогичная ситуация и с настенными картами столицы - рост продаж всего на 1%.