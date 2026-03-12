Кардиолог рассказала, как предупредить проблемы с сердцем

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Два с половиной часа аэробной активности, две силовые тренировки в неделю, сбалансированное питание и регулярные обследования помогут предупредить возникновение проблем с сердцем, рассказала РИА Новости врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова.

"Для профилактики развития инфаркта и инсульта необходимо поддерживать физическую активность - 150 минут аэробной активности и 2 силовые тренировки в неделю. Следует питаться сбалансировано и разнообразно, с включением необходимых белков, полезных жиров, медленных углеводов и различных макро- и микроэлементов", - сказала Поскакалова.

По мнению врача, оптимальный стиль питания - средиземноморская диета. Она включает в себя регулярное потребление овощей, фруктов, жирных сортов рыбы. Кроме того, важно отказаться от курения, употребления алкоголя, а при наличии хронических заболеваний важно соблюдать рекомендации лечащего врача.

Также нужно регулярно проходить медицинские профилактические осмотры и чекапы, чтобы оценить состояние здоровья, выявить факторы риска или заболевания на ранней стадии. Регулярность таких мероприятий нужно определить на консультации с терапевтом или кардиологом.

"Рутинно всем людям рекомендуется проходить профилактическое обследование в рамках диспансеризации, которое включает в себя ЭКГ и анализы крови на определение уровня холестерина и глюкозы. В возрасте от 18 до 40 лет обследование должно быть 1 раз в 3 года, после 40 лет - ежегодно", - обратила внимание Поскакалова.