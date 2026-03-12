https://ria.ru/20260312/izrail-2080293637.html
Израильские военные пресекли попытку теракта на Западном берегу
Израильские военные пресекли попытку теракта на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о пресечении попытки теракта на Западном берегу реки Иордан, пострадавших с израильской стороны нет. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
западный берег реки иордан
израиль
