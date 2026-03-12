https://ria.ru/20260312/izrail-2080242791.html
ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в южном Ливане. РИА Новости, 12.03.2026
