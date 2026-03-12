Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Хезболлы" - РИА Новости, 12.03.2026
15:19 12.03.2026
ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в южном Ливане. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ливан
израиль
иран
али хаменеи
хезболла
ливан
израиль
иран
в мире, ливан, израиль, иран, али хаменеи, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Хезболла
Армия Израиля утверждает, что уничтожила командира спецподразделения "Хезболлы"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала командира спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в южном Ливане.
"В минувшую субботу в районе муниципалитета Харуф ЦАХАЛ нанесли удар по Абу Али Рияну, командиру спецподразделения "Радван" в южном Ливане", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала командующего КСИР в составе "Хезболлы"
Вчера, 14:19
 
В миреЛиванИзраильИранАли ХаменеиХезболла
 
 
