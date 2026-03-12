Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал цель операции Израиля в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
13:32 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/izrail-2080210849.html
Посол назвал цель операции Израиля в Иране
Посол назвал цель операции Израиля в Иране - РИА Новости, 12.03.2026
Посол назвал цель операции Израиля в Иране
Цель операции Израиля против Ирана заключается в устранении исходящей от Тегерана "угрозы", заявил посол Израиля в России Одед Йосеф. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:32:00+03:00
2026-03-12T13:32:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тегеран (город)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол назвал цель операции Израиля в Иране

Йосеф: цель операции Израиля заключается в устранении угрозы от Ирана

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Цель операции Израиля против Ирана заключается в устранении исходящей от Тегерана "угрозы", заявил посол Израиля в России Одед Йосеф.
Как заявил он ИС "Вести", "наша основная цель заключается в том, чтобы" Иран "не представлял угрозы ни Израилю, ни другим странам региона".
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалили - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США и Израиль не смогут превратить Иран в Газу, заявил посол в России
Вчера, 12:21
При этом дипломат заявил, что Израиль хотел бы видеть в Иране другую власть.
"Да, совершенно определенно, мы хотели бы видеть в Иране другую власть", - отметил он.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
Вчера, 07:49
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
