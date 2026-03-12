https://ria.ru/20260312/izrail-2080184862.html
Армия Израиля начала новую волну атак на объекты в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана. РИА Новости, 12.03.2026
