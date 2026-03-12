Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля начала новую волну атак на объекты в Иране
12:19 12.03.2026 (обновлено: 12:45 12.03.2026)
Армия Израиля начала новую волну атак на объекты в Иране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
иран
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дым на месте удара в Тегеране, Иран
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг сообщила о новой широкомасштабной волне ударов по правительственным объектам в разных районах Ирана.
"ЦАХАЛ начал широкую волну ударов по инфраструктуре... режима по всему Ирану", - говорится в сообщении военных для прессы.
Иран заявил об ударе по штаб-квартире службы безопасности Израиля
