12.03.2026
10:39 12.03.2026
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море
Сирены воздушной тревоги сработали в четверг утром в районах Иерусалима и Мертвого моря в связи с пусками ракет из Ирана
в мире
иран
израиль
иерусалим
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
иерусалим
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги сработали в четверг утром в районах Иерусалима и Мертвого моря в связи с пусками ракет из Ирана, следует из национальной системы оповещения о ракетных обстрелах.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала очередной пуск ракет со стороны Ирана.
По данным системы оповещения, тревога также сработала в ряде районов Западного берега реки Иордан и городах центральной части Израиля.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В ООН прокомментировали сообщения о применении Израилем фосфора в Ливане
