Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море - РИА Новости, 12.03.2026
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море
Сирены воздушной тревоги сработали в четверг утром в районах Иерусалима и Мертвого моря в связи с пусками ракет из Ирана, следует из национальной системы... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:39:00+03:00
2026-03-12T10:39:00+03:00
2026-03-12T10:39:00+03:00
в мире
иран
израиль
иерусалим
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
иерусалим
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море
Воздушная тревога сработала в Иерусалиме и на Мертвом море после иранских пусков