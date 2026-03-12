В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о возможном применении белого фосфора Израилем в Ливане, они требуют незамедлительного и независимого расследования, заявил РИА Новости официальный представитель Управления Тамин аль-Китан.
"Мы обеспокоены сообщениями о предполагаемом применении белого фосфора в контексте боевых действий между Израилем и Хезболлой, особенно в связи с израильской атакой, совершенной 3 марта в южноливанском городе Йомор в районе Набатия. Эти сообщения вызывают глубокую озабоченность и требуют незамедлительного, независимого и эффективного расследования", - сказал он.
В пятницу ливанский военно-полевой источник заявил РИА Новости, что израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана.
В понедельник правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что смогла подтвердить использование израильской армией снарядов с фосфором на юге Ливана.
По ее информации, израильские военные незаконно применили артиллерийские боеприпасы с белым фосфором над жилыми домами 3 марта 2026 года в ливанском городе Йомор на юге страны.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. Известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.