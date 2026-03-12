Рейтинг@Mail.ru
В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем - РИА Новости, 12.03.2026
06:54 12.03.2026
В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем
В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о возможном применении белого фосфора Израилем в Ливане, они требуют... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
израиль
ливан
оон
human rights watch
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
ливан
в мире, израиль, ливан, оон, human rights watch, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Human Rights Watch, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем

УВКПЧ ООН: сообщения о применении фосфора Израилем требуют расследования

© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о возможном применении белого фосфора Израилем в Ливане, они требуют незамедлительного и независимого расследования, заявил РИА Новости официальный представитель Управления Тамин аль-Китан.
"Мы обеспокоены сообщениями о предполагаемом применении белого фосфора в контексте боевых действий между Израилем и Хезболлой, особенно в связи с израильской атакой, совершенной 3 марта в южноливанском городе Йомор в районе Набатия. Эти сообщения вызывают глубокую озабоченность и требуют незамедлительного, независимого и эффективного расследования", - сказал он.
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
10 марта, 13:38
В пятницу ливанский военно-полевой источник заявил РИА Новости, что израильская авиация применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге Ливана.
В понедельник правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что смогла подтвердить использование израильской армией снарядов с фосфором на юге Ливана.
По ее информации, израильские военные незаконно применили артиллерийские боеприпасы с белым фосфором над жилыми домами 3 марта 2026 года в ливанском городе Йомор на юге страны.
В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. Известно о сотнях погибших и пострадавших в результате этих обстрелов. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Израильские танки на границе с Ливаном - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Президент Ливана заявил о готовности к переговорам с Израилем
9 марта, 16:10
 
В миреИзраильЛиванООНHuman Rights WatchХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
