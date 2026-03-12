В ООН призвали расследовать сообщения о применении фосфора Израилем

ЖЕНЕВА, 12 мар – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о возможном применении белого фосфора Израилем в Ливане, они требуют незамедлительного и независимого расследования, заявил РИА Новости официальный представитель Управления Тамин аль-Китан.

По ее информации, израильские военные незаконно применили артиллерийские боеприпасы с белым фосфором над жилыми домами 3 марта 2026 года в ливанском городе Йомор на юге страны.