ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ
ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ
Система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" смогла перехватить лишь половину из 100 выпущенных ливанским движением "Хезболлах" ракет 11 марта,... РИА Новости, 12.03.2026
ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ
NYP: ПВО Израиля сбила только половину выпущенных "Хезболлой" ракет