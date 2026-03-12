Рейтинг@Mail.ru
ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ
06:06 12.03.2026
ПВО Израиля перехватила половину выпущенных "Хезболлой" ракет, пишут СМИ
в мире
израиль
ливан
иран
али хаменеи
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, израиль, ливан, иран, али хаменеи, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Али Хаменеи, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская система ПВО "Железный купол"
Израильская система ПВО Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская система ПВО "Железный купол". Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" смогла перехватить лишь половину из 100 выпущенных ливанским движением "Хезболлах" ракет 11 марта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источник в израильской армии.
"Хезболлах" в среду выпустило 100 ракет по Израилю – преодолев восхваляемую систему "Железный купол" Израиля настолько, что только половина были сбиты", - пишет издание.
В ответ на это израильской армия готовит наземную операцию в Ливане, заявил газете источник.
Издание подчеркивает, что пока неясно, какой ущерб был нанесен Израилю в результате этой атаки.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 570 человек, 1444 получили ранения, около 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.
В мире Израиль Ливан Иран Али Хаменеи Хезболла Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
