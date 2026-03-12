Израиль вновь зафиксировал пуск ракет из Ирана

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Израиль в очередной раз зафиксировал пуск ракет из Ирана, ведет перехват, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Израиль объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.