03:55 12.03.2026
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила об уничтожении десятков ракетных установок "Хезболлы" в Ливане

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила десятки ракетных пусковых установок ливанского движения "Хезболлах", нейтрализовав десятки бойцов при подготовке к ударам по Израилю.
"ЦАХАЛ выявил и уничтожил десятки установок, которые были готовы к пускам, и нейтрализовал десятки оперативников "Хезболлах" в то время, пока они готовились провести пуски в сторону государства Израиль", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.
