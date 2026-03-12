https://ria.ru/20260312/izrail-2080097201.html
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
израиль
иран
иерусалим
военная операция сша и израиля против ирана
