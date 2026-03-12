Рейтинг@Mail.ru
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/izrail-2080097201.html
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 12.03.2026
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:31:00+03:00
2026-03-12T02:31:00+03:00
в мире
израиль
иран
иерусалим
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:788:875:1280_1920x0_80_0_0_0da777f137943884fee362ea85caaada.jpg
https://ria.ru/20260312/izrail-2080095066.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
израиль
иран
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077753844_0:511:875:1167_1920x0_80_0_0_6e0b2e2af54255033aee916292f84f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, иерусалим, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Иерусалим, Военная операция США и Израиля против Ирана
В центральной части Израиля прозвучала воздушная тревога

В центральной части Израиля повсеместно прозвучала воздушная тревога

© REUTERS / Amir CohenРабота ПВО в Ашкелоне, Израиль
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в центральной части Израиля, сообщает газета Jerusalem Post.
Ранее израильская армия сообщала, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в направлении Израиля.
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране
02:08
"Ракетная атака – воздушная тревога звучит повсеместно в центральной части Израиля", - говорится в сообщении газеты.
В частности, сигнал тревоги звучит в Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИранИерусалимВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала