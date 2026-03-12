Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране
02:08 12.03.2026
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране
Израильская армия начала масштабную серию ударов в Тегеране, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 12.03.2026
в мире
тегеран (город)
израиль
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
израиль
2026
в мире, тегеран (город), израиль, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране

ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по Тегерану

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране
Дым на месте удара по нефтехранилищу в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Израильская армия начала масштабную серию ударов в Тегеране, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ начал крупномасштабную волну ударов в Тегеране", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
В миреТегеран (город)ИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
