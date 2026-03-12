https://ria.ru/20260312/izrail-2080095066.html
Армия Израиля начала масштабную серию ударов в Тегеране
Израильская армия начала масштабную серию ударов в Тегеране, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:08:00+03:00
2026-03-12T02:08:00+03:00
2026-03-12T02:08:00+03:00
ЦАХАЛ заявила о начале крупномасштабных ударов по Тегерану