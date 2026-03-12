https://ria.ru/20260312/italiya-2080149934.html
Минобороны Италии заявило об обстреле базы в Ираке
Итальянская военная база в иракском Эрбиле подверглась ракетному обстрелу в ночь на четверг, пострадавших нет, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:31:00+03:00
Крозетто: итальянская военная база в Эрбиле подверглась ракетному обстрелу