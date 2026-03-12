Рейтинг@Mail.ru
10:31 12.03.2026
Минобороны Италии заявило об обстреле базы в Ираке
Итальянская военная база в иракском Эрбиле подверглась ракетному обстрелу в ночь на четверг, пострадавших нет, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто РИА Новости, 12.03.2026
в мире
эрбиль
италия
иран
гуидо крозетто
антонио таяни
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, эрбиль, италия, иран, гуидо крозетто, антонио таяни, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Италия, Иран, Гуидо Крозетто, Антонио Таяни, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны Италии заявило об обстреле базы в Ираке

Крозетто: итальянская военная база в Эрбиле подверглась ракетному обстрелу

© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed AhmedАтака беспилотников в иракском Эрбиле
Атака беспилотников в иракском Эрбиле - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Атака беспилотников в иракском Эрбиле. Архивное фото
РИМ, 12 мар - РИА Новости. Итальянская военная база в иракском Эрбиле подверглась ракетному обстрелу в ночь на четверг, пострадавших нет, сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто
"Ракета попала в нашу базу в Эрбиле. Среди итальянского личного состава нет жертв и пострадавших. Все они в порядке", - говорится в заявлении Крозетто на странице минобороны Италии в соцсети Х.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
Вчера, 09:31
Уточняется, что министр находится на связи с представителями военного командования Италии.
В Эрбиле размещены около 300 итальянских военнослужащих, занимающихся подготовкой курдских сил безопасности.
Министр иностранных дел Антонио Таяни в отдельном сообщении на X заявил, что итальянские военнослужащие укрылись в бункере - и все они "в порядке и в безопасности".
В конце февраля Таяни зявлял, что Иран нанес удар по авиабазе в Кувейте, где размещены итальянские военнослужащие, они не пострадали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Атака топливных танкеров в иракских водах. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Нефть продолжает дорожать после атаки на танкеры у берегов Ирака
Вчера, 08:28
 
В миреЭрбильИталияИранГуидо КрозеттоАнтонио ТаяниВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
