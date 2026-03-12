МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны

МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Испания не боится, что США могут воплотить в жизнь свои угрозы против Мадрида, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
Испанские власти ранее выступили против нападения США и Израиля на Иран, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.
"Мы ничего не боимся… почему Испания должна подвергнуться каким-либо действиям или принуждению? За то, что она является солидарным европейским партнёром? За то, что она надёжный союзник по НАТО, который сейчас защищает воздушное пространство стран Балтии? За то, что она является важным торговым партнёром США?" - сказал Альбарес в интервью телекомпании TVE, отвечая на вопрос, опасается ли Мадрид, что Вашингтон может предпринять какие-либо действия против Испании.
Министр отметил, что любые попытки экономического давления на одну из стран ЕС фактически означали бы давление на весь единый рынок.