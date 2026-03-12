Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны - РИА Новости, 12.03.2026
20:58 12.03.2026
МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны
МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны - РИА Новости, 12.03.2026
МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны
Испания не боится, что США могут воплотить в жизнь свои угрозы против Мадрида, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
испания
сша
мадрид
хосе мануэль альбарес
нато
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
испания
сша
мадрид
в мире, испания, сша, мадрид, хосе мануэль альбарес, нато, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Испания, США, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, НАТО, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Испании заявил, что Мадрид не боится возможных шагов США против страны

Альбарес: Испания не боится, что США могут воплотить угрозы стране в жизнь

CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, SpainДворец Сибелис в Мадриде
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, Spain
Дворец Сибелис в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Испания не боится, что США могут воплотить в жизнь свои угрозы против Мадрида, заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
Испанские власти ранее выступили против нападения США и Израиля на Иран, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.
"Мы ничего не боимся… почему Испания должна подвергнуться каким-либо действиям или принуждению? За то, что она является солидарным европейским партнёром? За то, что она надёжный союзник по НАТО, который сейчас защищает воздушное пространство стран Балтии? За то, что она является важным торговым партнёром США?" - сказал Альбарес в интервью телекомпании TVE, отвечая на вопрос, опасается ли Мадрид, что Вашингтон может предпринять какие-либо действия против Испании.
Министр отметил, что любые попытки экономического давления на одну из стран ЕС фактически означали бы давление на весь единый рынок.
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер
Вчера, 11:15
 
В миреИспанияСШАМадридХосе Мануэль АльбаресНАТОЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
