Испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов

МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на Ближнем Востоке с ростом цен на энергию, транспорт и товары первой необходимости, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети.

В испанском сегменте соцсетей активно распространяются видеоролики, в которых авторы объясняют, как эскалация на Ближнем Востоке отражается на повседневной жизни европейцев. Публикации быстро набирают просмотры в TikTok , Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) и YouTube , становясь поводом для дискуссий о последствиях конфликта в комментариях.

"У меня двое детей. Почему мы должны платить за войну, организованную далеко не нами? Мы только начали немного выдыхать после предыдущих скачков цен, а теперь снова переживаем, что всё подорожает", - написал один из пользователей соцсетей.

Многие пользователи отмечают, что события быстро сказываются на расходах европейских семей через энергетические рынки: скачки цен на нефть и газ влияют на стоимость топлива, электроэнергии и перевозок, а затем и продуктов.

"Сначала растёт нефть, потом бензин, потом электричество. А через некоторое время это уже видно на ценниках в супермаркете", - написал один из пользователей в социальной сети X.

Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана . За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4%, а бензина марки 95 - на 7,3%.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.