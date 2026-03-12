https://ria.ru/20260312/ispaniya-2080128285.html
Испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов
Испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов - РИА Новости, 12.03.2026
Испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов
Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:46:00+03:00
2026-03-12T08:46:00+03:00
2026-03-12T08:46:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/86/698418644_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_c79a681b7950511a484ab16bee4293a0.jpg
https://ria.ru/20260311/tramp-2080065445.html
https://ria.ru/20260311/ispaniya-2079905879.html
https://ria.ru/20260310/nato-2079585522.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/86/698418644_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_1171be0c889164cacccefd7d9358273a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Испанцы назвали конфликт вокруг Ирана угрозой для семейных бюджетов
РИА Новости: в Испании конфликт в Иране назвали угрозой для семейных бюджетов
МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Жители Испании активно обсуждают экономические последствия конфликта вокруг Ирана и называют его новой угрозой для семейных бюджетов, связывая происходящее на Ближнем Востоке с ростом цен на энергию, транспорт и товары первой необходимости, выяснило РИА Новости, проанализировав соцсети.
В испанском сегменте соцсетей активно распространяются видеоролики, в которых авторы объясняют, как эскалация на Ближнем Востоке
отражается на повседневной жизни европейцев. Публикации быстро набирают просмотры в TikTok
, Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская) и YouTube
, становясь поводом для дискуссий о последствиях конфликта в комментариях.
"У меня двое детей. Почему мы должны платить за войну, организованную далеко не нами? Мы только начали немного выдыхать после предыдущих скачков цен, а теперь снова переживаем, что всё подорожает", - написал один из пользователей соцсетей.
Многие пользователи отмечают, что события быстро сказываются на расходах европейских семей через энергетические рынки: скачки цен на нефть и газ влияют на стоимость топлива, электроэнергии и перевозок, а затем и продуктов.
"Сначала растёт нефть, потом бензин, потом электричество. А через некоторое время это уже видно на ценниках в супермаркете", - написал один из пользователей в социальной сети X.
Ранее РИА Новости выяснило, что цены на дизельное топливо и бензин в Испании
резко выросли на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана
. За неделю с 4 по 10 марта стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 16,4%, а бензина марки 95 - на 7,3%.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.