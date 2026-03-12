СМИ узнали, сколько Испания выделила Украине с 2022 года

МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Объем финансовой и гуманитарной помощи Испании Украине с начала конфликта в феврале 2022 года составил почти 17 миллиардов евро, сообщает газета Pais со ссылкой на данные государственного секретариата по торговле.

"C февраля 2022 года, когда началась нынешняя военная операция на Украине , объем финансовой и гуманитарной помощи Испании составляет почти 17 миллиардов евро", - пишет издание.

По его информации, основная часть этой суммы (около 16,2 миллиарда евро) приходится на обязательства Испании в рамках программ Европейского союза. Еще 641 миллион евро составляют прямые финансовые гарантии.

Кроме того, Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) предоставило Украине 72 миллиона евро безвозвратной помощи, из которых 59 миллионов направлены на гуманитарные нужды и 13 миллионов - на восстановление инфраструктуры.

Уточняется, что, если учитывать также двустороннюю помощь, общий объем поддержки Украины со стороны Испании достигает около 20,5 миллиарда евро. Это делает страну десятым по величине донором Киева среди 40 государств, оказывающих помощь.