СМИ узнали, сколько Испания выделила Украине с 2022 года

МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Объем финансовой и гуманитарной помощи Испании Украине с начала конфликта в феврале 2022 года составил почти 17 миллиардов евро, сообщает газета Pais со ссылкой на данные государственного секретариата по торговле.
По его информации, основная часть этой суммы (около 16,2 миллиарда евро) приходится на обязательства Испании в рамках программ Европейского союза. Еще 641 миллион евро составляют прямые финансовые гарантии.
Отмечается, что 321 миллион евро связан с макрофинансовой помощью ЕС Украине, а еще 320 миллионов - с обязательствами перед международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Также Украине была передана бывшая в употреблении техника из арсеналов Вооруженных сил Испании на сумму около 384 миллионов евро за тот же период.
Кроме того, Испанское агентство международного сотрудничества для развития (AECID) предоставило Украине 72 миллиона евро безвозвратной помощи, из которых 59 миллионов направлены на гуманитарные нужды и 13 миллионов - на восстановление инфраструктуры.
Уточняется, что, если учитывать также двустороннюю помощь, общий объем поддержки Украины со стороны Испании достигает около 20,5 миллиарда евро. Это делает страну десятым по величине донором Киева среди 40 государств, оказывающих помощь.
Газета также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Испанию в ближайшие дни. Ожидается, что это станет его четвертым визитом в страну.