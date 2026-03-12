Рейтинг@Mail.ru
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/ispanija-2080164846.html
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер - РИА Новости, 12.03.2026
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер
Вице-премьер правительства Испании и основательница левого политического блока Sumar Йоланда Диас заявила, что ее страна не боится противостоять США, пишет... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T11:15:00+03:00
2026-03-12T11:15:00+03:00
в мире
сша
испания
мадрид
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
https://ria.ru/20260310/nato-2079585522.html
сша
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, испания, мадрид, дональд трамп, politico
В мире, США, Испания, Мадрид, Дональд Трамп, Politico
Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер

Вице-премьер Диас: Испания не боится угроз США разорвать торговые связи

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства Испании и основательница левого политического блока Sumar Йоланда Диас заявила, что ее страна не боится противостоять США, пишет газета Politico, взявшая у нее интервью.
"Диас заявила, что ее страна не боится противостоять президенту США (Дональд Трампу - ред.) и не испытывает страха перед его угрозой разорвать торговые связи с Мадридом", - пишет газета.
По ее словам, Трамп ввел глобальное чрезвычайное положение. Она добавила, что в такие "моменты боли и абсолютной неопределенности" испанцы должны быть смелыми в ответных действиях.
Отношения между Мадридом и Вашингтоном в последние недели оказались в центре внимания на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.
На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.
Вид на Мадрид - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Испании призвали провести референдум о выходе страны из НАТО
10 марта, 00:59
 
В миреСШАИспанияМадридДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала