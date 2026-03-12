Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства Испании и основательница левого политического блока Sumar Йоланда Диас заявила, что ее страна не боится противостоять США, пишет газета Politico, взявшая у нее интервью.

По ее словам, Трамп ввел глобальное чрезвычайное положение. Она добавила, что в такие "моменты боли и абсолютной неопределенности" испанцы должны быть смелыми в ответных действиях.