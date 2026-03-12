Испания не боится угроз США разорвать торговые связи, заявила вице-премьер

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер правительства Испании и основательница левого политического блока Sumar Йоланда Диас заявила, что ее страна не боится противостоять США, пишет газета Politico, взявшая у нее интервью.
"Диас заявила, что ее страна не боится противостоять президенту США (Дональд Трампу - ред.) и не испытывает страха перед его угрозой разорвать торговые связи с Мадридом", - пишет газета.
По ее словам, Трамп ввел глобальное чрезвычайное положение. Она добавила, что в такие "моменты боли и абсолютной неопределенности" испанцы должны быть смелыми в ответных действиях.
Отношения между Мадридом и Вашингтоном в последние недели оказались в центре внимания на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.
На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.