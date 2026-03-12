Россия, ФРГ и Дания могут подать иск по "Северному потоку", заявил адвокат

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Иски о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток" теоретически возможны со стороны РФ, ФРГ или Дании в Международный суд ООН, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.

"Иск о возмещении ущерба мог бы быть подан одним из затронутых государств - например, Германией, Россией или Данией - в Международный суд ООН . Однако для этого потребуется согласие Украины на юрисдикцию суда либо наличие соответствующей юрисдикционной оговорки в международном договоре", - сказал он.

Островскис пояснил, что это возможно, например, если государство координировало противоправное действие либо знало о нём и не предотвратило его, нарушив тем самым свои международные обязательства.

"Механизмы привлечения к ответственности в данном случае достаточно сложны и во многом зависят от того, кто выступает заявителем. В целом нормы международного права, в частности закреплённые в Статьях о международной ответственности государств за международно-противоправные деяния, допускают возможность привлечения государства к ответственности в подобных обстоятельствах", - добавил адвокат.

Собеседник агентства подчеркнул, что другой возможный путь - частные иски о возмещении ущерба.

"Компании, имеющие интересы в затронутом газопроводе, теоретически могли бы прибегнуть к инвестиционному арбитражу на основании двусторонних соглашений о защите инвестиций либо к гражданским искам в национальных судах. Однако в таких делах, вероятно, возникнут серьёзные юридические препятствия, включая государственный иммунитет и ограничения юрисдикции", - подчеркнул собеседник агентства.