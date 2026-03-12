Рейтинг@Mail.ru
Постпред в ООН: Иран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 12.03.2026 (обновлено: 23:25 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080361744.html
Постпред в ООН: Иран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе
Постпред в ООН: Иран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе - РИА Новости, 12.03.2026
Постпред в ООН: Иран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что исламская республика имеет неотъемлемое право на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:17:00+03:00
2026-03-12T23:25:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
сша
оон
военная операция сша и израиля против ирана
амир саид иравани
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cdf2c9960a8e8853f7f19d73ae0216b.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080361400.html
иран
ормузский пролив
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f9b09e6fb9139f5d2f31522f5cc6a535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ормузский пролив, сша, оон, военная операция сша и израиля против ирана, амир саид иравани, персидский залив
В мире, Иран, Ормузский пролив, США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, Амир Саид Иравани, Персидский залив
Постпред в ООН: Иран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Иравани: Тегеран вправе обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 12 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что исламская республика имеет неотъемлемое право на обеспечение безопасности в Ормузском проливе.
"Мы имеем неотъемлемое право сохранять мир и безопасность на этом водном пути, и это вполне оправдано", - сказал Иравани журналистам.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив, заявил постпред в ООН
Вчера, 23:15
 
В миреИранОрмузский проливСШАООНВоенная операция США и Израиля против ИранаАмир Саид ИраваниПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала