Постпред Ирана при ООН связал ситуацию с Ормузским проливом с агрессией США
23:13 12.03.2026 (обновлено: 23:16 12.03.2026)
Постпред Ирана при ООН связал ситуацию с Ормузским проливом с агрессией США
Постпред Ирана при ООН связал ситуацию с Ормузским проливом с агрессией США
в мире, ормузский пролив, сша, иран, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Постпред Ирана при ООН связал ситуацию с Ормузским проливом с агрессией США

Постпред Ирана при ООН: ситуация с Ормузским проливом произошла из-за США

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ООН, 12 мар – РИА Новости. Нынешняя ситуация в ближневосточном регионе, в том числе в Ормузском проливе - результат агрессии США, а не самообороны Ирана, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
"Однако нынешняя ситуация в регионе, в том числе в Ормузском проливе, не является результатом законного осуществления Ираном своего права на самооборону. Скорее, она является прямым следствием дестабилизирующих действий Соединённых Штатов, которые развязали агрессию против Ирана и подорвали региональную безопасность", – сказал он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив, заявил постпред в ООН
В миреОрмузский проливСШАИранООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
