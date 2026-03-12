https://ria.ru/20260312/iran-2080361198.html
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 12.03.2026
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что обвинения в адрес Тегерана об обогащении урана до 60% для производства ядерного оружия искажают факты,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:12:00+03:00
2026-03-12T23:12:00+03:00
2026-03-12T23:18:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
оон
иран
тегеран (город)
сша
в мире
амир саид иравани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4cdf2c9960a8e8853f7f19d73ae0216b.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080357443.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080361290.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940065430_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_f9b09e6fb9139f5d2f31522f5cc6a535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и израиля против ирана, оон, иран, тегеран (город), сша, в мире, амир саид иравани
Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, Иран, Тегеран (город), США, В мире, Амир Саид Иравани
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН
Иравани: обвинения в адрес Ирана об обогащении урана до 60% искажают факты