Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН - РИА Новости, 12.03.2026
23:12 12.03.2026 (обновлено: 23:18 12.03.2026)
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН
2026-03-12T23:12:00+03:00
2026-03-12T23:18:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
оон
иран
тегеран (город)
сша
в мире
амир саид иравани
иран
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана, оон, иран, тегеран (город), сша, в мире, амир саид иравани
Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, Иран, Тегеран (город), США, В мире, Амир Саид Иравани
Обвинения в адрес Ирана об уране искажают факты, заявил постпред в ООН

Иравани: обвинения в адрес Ирана об обогащении урана до 60% искажают факты

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 12 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что обвинения в адрес Тегерана об обогащении урана до 60% для производства ядерного оружия искажают факты, игнорируют корни ситуации.
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что иранские переговорщики якобы "похвастались" тем, что у них есть 400 килограммов обогащенного до 60% урана и что они знают, что из этого можно сделать 11 атомных бомб.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США
Вчера, 22:40
"Утверждения о том, что Иран обогащает уран до 60%, уровня, якобы необходимого для создания атомной бомбы, искажают факты и игнорируют подлинные причины сложившейся ситуации", - сказал Иравани журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Постпред Ирана при ООН связал ситуацию с Ормузским проливом с агрессией США
Вчера, 23:13
 
Военная операция США и Израиля против ИранаООНИранТегеран (город)СШАВ миреАмир Саид Иравани
 
 
