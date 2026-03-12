Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США

ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Тегеран ударит по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке в ответ на любую попытку атаковать иранскую энергетику, следует из заявления центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".
«
"Мы предупреждаем правительство врага и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого нападения вся нефтегазовая инфраструктура в регионе, в которой заинтересованы США и их западные союзники, будет сожжена и уничтожена", — приводит сообщение гостелерадиокомпания.
Сегодня новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации предупредил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Он также потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Кроме того, по его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.
Кампания США и Израиля против исламской республики идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.