Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США

"Мы предупреждаем правительство врага и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого нападения вся нефтегазовая инфраструктура в регионе, в которой заинтересованы США и их западные союзники, будет сожжена и уничтожена", — приводит сообщение гостелерадиокомпания.