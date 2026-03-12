Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 12.03.2026 (обновлено: 23:26 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/iran-2080357443.html
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США - РИА Новости, 12.03.2026
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США
Тегеран ударит по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке в ответ на любую попытку атаковать иранскую энергетику, следует из заявления центрального штаба... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:40:00+03:00
2026-03-12T23:26:00+03:00
в мире
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080029806.html
https://ria.ru/20260312/iran-2080355418.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
Иран пригрозил ударами по нефтегазовым объектам, связанным с США

Иран пригрозил атаками на нефтегазовые объекты Ближнего Востока, связанные с США

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар — РИА Новости. Тегеран ударит по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке в ответ на любую попытку атаковать иранскую энергетику, следует из заявления центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия".
«

"Мы предупреждаем правительство врага и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Ирана вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ. В случае такого нападения вся нефтегазовая инфраструктура в регионе, в которой заинтересованы США и их западные союзники, будет сожжена и уничтожена", — приводит сообщение гостелерадиокомпания.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
История с географией: Иран нанес Западу сокрушительное поражение
Вчера, 08:00
Сегодня новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи в первом послании к нации предупредил, что Иран будет мстить за жертв, погибших из-за ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Он также потребовал от Вашингтона и Тель-Авива компенсацию за ущерб от атак. Кроме того, по его словам, Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Тегеран будет использовать его как рычаг в конфликте.
Кампания США и Израиля против исламской республики идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Час расплаты". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Западу
Вчера, 22:19
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала