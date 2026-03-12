В Иране заявили, что не минировали Ормузский пролив

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран разрешил судам из ряда стран пересечь Ормузский пролив, подчеркнув, что пролив не заминирован.
"Некоторые страны уже обсудили с нами проход через пролив, и мы им посодействовали... Те страны, которые присоединились к агрессии, не должны пользоваться безопасным проходом через Ормузский пролив", - отметил он в интервью агентству Франс Пресс, его слова приводит газета Times of Israel.
Тахт-Раванчи не уточнил, о каких странах идет речь.
Замглавы иранского МИД добавил, что Иран не минирует пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.